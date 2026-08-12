NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.08.2026 21:32:36
Is Nvidia Still the King of AI After CoreWeave and Nebius Report? Here's My Honest Take
In this video, I will cover CoreWeave and Nebius' latest earnings reports and explain why Nvidia (NASDAQ: NVDA) is still the king of AI despite the competition. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Aug. 11, 2026. The video was published on Aug. 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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06:00
|Everybody loves Nvidia — but then, they can’t afford not to (Financial Times)
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12.08.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.at)
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12.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|03.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|90,83
|-3,10%
|Nebius
|214,30
|-3,75%
|NVIDIA Corp.
|194,08
|0,07%