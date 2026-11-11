NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.11.2026 18:21:02
Is Nvidia Stock a Buy After Hitting a Seven-Month Low? (Hint: Yes.)
Many investors have been waiting for opportunities to buy into popular artificial intelligence (AI) stocks at a discount, and in recent years, those chances have been rare. But right now, perhaps the highest-quality AI stock globally is on sale.
From a business perspective, everything is going right for Nvidia (NASDAQ:NVDA). As the largest seller of graphics processing units (GPUs) in the world, the company has direct exposure to rising AI adoption because that technology relies heavily on GPUs and similar accelerators to function.
And by most accounts, Nvidia designs the best GPUs on the market. That's especially true when considering the strength of the company's CUDA developer platform, which allows end users to program its chips to function exactly as needed. These strengths have helped Nvidia win an estimated 80% share of the market for GPUs in AI applications.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:34
|Schwache Performance in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22:34
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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22:34
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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19:40
|Nvidia sends a painful message on how to value a CEO (Financial Times)
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18:01
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%
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