NVIDIA Aktie

NVIDIA ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.11.2026 18:21:02

Is Nvidia Stock a Buy After Hitting a Seven-Month Low? (Hint: Yes.)

Many investors have been waiting for opportunities to buy into popular artificial intelligence (AI) stocks at a discount, and in recent years, those chances have been rare. But right now, perhaps the highest-quality AI stock globally is on sale.

From a business perspective, everything is going right for Nvidia (NASDAQ:NVDA). As the largest seller of graphics processing units (GPUs) in the world, the company has direct exposure to rising AI adoption because that technology relies heavily on GPUs and similar accelerators to function.

And by most accounts, Nvidia designs the best GPUs on the market. That's especially true when considering the strength of the company's CUDA developer platform, which allows end users to program its chips to function exactly as needed. These strengths have helped Nvidia win an estimated 80% share of the market for GPUs in AI applications.

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NVIDIA Corp. 150,04 -4,21% NVIDIA Corp.

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