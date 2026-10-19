Is Nvidia Stock a Buy After Its Historic $235 Billion Buyback?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has authorized a $235 billion buyback while continuing to invest aggressively across the AI ecosystem. The real opportunity is not the headline alone. If cash generation remains strong and the share count continues to decline, repurchases could become an increasingly important driver of per-share growth.

Stock prices used were the market prices of Sept. 29, 2026. The video was published on Oct. 18, 2026.

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