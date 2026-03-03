NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 15:20:00

Is Nvidia Stock a Buy as Revenue Continues to Soar?

Last week, Nvidia (NASDAQ: NVDA) once again showed why it is the most dominant player in the artificial intelligence (AI) infrastructure space when it released fiscal 2026 fourth-quarter financial results. The results show that the company continues to see extraordinary revenue growth, as demand for its graphics processing units (GPUs) remains insatiable.Let's take a closer look at Nvidia's fourth-quarter results and prospects to see if the stock is still a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten