NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.03.2026 15:20:00
Is Nvidia Stock a Buy as Revenue Continues to Soar?
Last week, Nvidia (NASDAQ: NVDA) once again showed why it is the most dominant player in the artificial intelligence (AI) infrastructure space when it released fiscal 2026 fourth-quarter financial results. The results show that the company continues to see extraordinary revenue growth, as demand for its graphics processing units (GPUs) remains insatiable.Let's take a closer look at Nvidia's fourth-quarter results and prospects to see if the stock is still a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
