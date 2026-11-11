NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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11.11.2026 10:05:00
Is Nvidia Stock a Buy Before Nov. 17? Here's What I'm Doing.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is one of the most interesting stocks in the market right now. On the surface, the company is crushing results and is projected to have another monster growth year in 2027.
But sometimes an event occurs that nobody sees coming, and it derails the investment thesis: CEO and founder Jensen Huang admitted to an affair. While that may not be in good taste and Huang admitted his mistakes, the bigger problem is that the affair was with an alleged Chinese spy. Considering that the U.S. government has taken great lengths to keep some of Nvidia's top technology out of China's hands, this is a fairly big deal.
While an investigation is ongoing, the market has already reached its own conclusion, and Nvidia's stock sold off sharply as a result. Nvidia reports earnings on Nov. 17, which could be a huge turning point for the stock.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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16:21
|ROUNDUP 2: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück - Aktie rutscht weiter ab (dpa-AFX)
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16:01
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
15:16
|WDH/ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück (dpa-AFX)
|
15:14
|ROUNDUP: Nvidia-Chef tritt nach Affären zurück (dpa-AFX)
|
15:02
|Nvidia-Chef geht nach Affäre (dpa-AFX)
|
14:57
|Jensen Huang: Nvidia-Chef tritt nach Spionageaffäre zurück (Spiegel Online)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:48
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:59
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NOV Inc Registered Shs
|16,10
|-0,62%
|NVIDIA Corp.
|148,82
|-4,99%
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