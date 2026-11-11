Is Nvidia Stock a Buy Before Nov. 17? Here's What I'm Doing.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is one of the most interesting stocks in the market right now. On the surface, the company is crushing results and is projected to have another monster growth year in 2027.

But sometimes an event occurs that nobody sees coming, and it derails the investment thesis: CEO and founder Jensen Huang admitted to an affair. While that may not be in good taste and Huang admitted his mistakes, the bigger problem is that the affair was with an alleged Chinese spy. Considering that the U.S. government has taken great lengths to keep some of Nvidia's top technology out of China's hands, this is a fairly big deal.

While an investigation is ongoing, the market has already reached its own conclusion, and Nvidia's stock sold off sharply as a result. Nvidia reports earnings on Nov. 17, which could be a huge turning point for the stock.

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