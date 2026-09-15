NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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15.09.2026 20:15:00
Is Nvidia Stock a Buy in September 2026?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become one of the greatest growth stories in stock market history. The company has transformed itself from a maker of graphics chips for video games into the backbone of the artificial intelligence revolution. And the numbers are extraordinary. In its latest quarter, Nvidia generated $96.2 billion of revenue, up 106% from a year earlier.
But there is one problem. Nvidia is no longer a small company waiting to be discovered. At roughly $5.4 trillion in market value (as of writing), it is already the biggest company on the planet. So, is Nvidia stock still a buy in September 2026?
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