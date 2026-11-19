NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 22:15:02
Is Nvidia Stock a Once-in-a-Decade Buying Opportunity After Its Latest Earnings?
The past week has been hard on Nvidia (NASDAQ:NVDA). The semiconductor leader had to separate from its co-founder and now-former CEO, Jensen Huang, after he was embroiled in a scandal involving alleged extramarital affairs, including with a woman believed to be a Chinese intelligence asset. Colette Kress, who remains CFO, has stepped up as interim CEO, leading the company through its first quarterly update since Huang's departure.
And what an update it was. Nvidia once again crushed expectations, but that wasn't enough to jolt the stock, which remains down significantly since it reached a new all-time high in early October. Is Nvidia a generational buying opportunity at current levels?
Image source: Nvidia.
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