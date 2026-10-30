NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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30.10.2026 18:48:01

Is Nvidia Stock a Trick or Treat?

With its market-leading $5.2 billion valuation, Nvidia (NASDAQ: NVDA) isn't sneaking up on anybody these days. The poster child of the AI revolution is the largest provider of accelerators and other chips and hardware solutions fueling the AI boom.

It has come a long way from its early days, when it largely served gaming enthusiasts. It's playing a bigger game these days, but is the company currently wearing the market-cap crown a trick or a treat as we head into the final two months of this year and beyond? Let's take a closer look at the bad and the good of Nvidia as an investor right now. I'll wrap it up with my own read on where Nvidia stands as a potential portfolio position.

Image source: Getty Images.

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