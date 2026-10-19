Is Nvidia Stock Really Trading for Just 8 Times 2030 Earnings?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the market's most valuable company by market cap. It's the only one entering this week with a market cap north of $5 trillion. Instinctively, you might think that the priciest name among U.S.-listed companies would also be one of the most expensive names on Wall Street.

Looking back, it's not entirely cheap. Nvidia trades for 27 times adjusted earnings on a trailing basis. It's not an outrageous price tag. It's also not bargain bin fodder. However, when you start to zoom out -- for a clear view of both the recent past and the next few years of projected growth -- the value in Nvidia stock starts to shine through.

Continue reading