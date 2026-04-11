Best Buy Aktie

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WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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11.04.2026 20:07:00

Is Nvidia the Best Buy in the Entire Stock Market?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) hasn't been its normal self lately. Over the past few years, Nvidia has always been a top performer. However, it hasn't lived up to those expectations so far in 2026. The stock is down about 5% this year and hasn't really done anything since August 2025. Given the explosive returns Nvidia has provided in the past, this underperformance is disappointing for many investors.But I think investors need to look at it from a different point of view. Nvidia hasn't been dormant over the past eight months. Its business has been thriving, and demand for AI computing products has risen. So, I think investors need to look at this period of lackluster performance as a buying opportunity, rather than a sign of caution.Today's buying opportunity is incredible, and I think investors could make an argument that Nvidia is one of the best buys in the stock market, but is it the best? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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