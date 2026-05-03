Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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03.05.2026 09:21:00

Is Nvidia's Deal With Oklo a Game Changer?

Surging demand for artificial intelligence (AI) is exposing a huge energy crunch as power supplies become the new bottleneck for data centers. Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Oklo (NYSE: OKLO) recently announced a collaboration that could reshape how AI data centers are powered. Together with Los Alamos National Laboratory (LANL), the trio aims to blend AI computing with nuclear technology.The deal has already sparked fresh debate among investors: Is this partnership a strategic masterstroke that will accelerate the AI-nuclear convergence, or is it simply a headline-grabbing alliance with limited impact?The agreement between Nvidia and Oklo centers on research rather than hardware purchase orders. At its core, Oklo and LANL will deploy Nvidia's AI infrastructure -- digital twins, modeling, and simulation -- to accelerate nuclear fuel development.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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