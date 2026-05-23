Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

O-I Glass Aktie

O-I Glass für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041

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23.05.2026 19:59:34

Is O-I Glass Stock a Buy After a Company Director Purchased 12,000 Shares?

On May 15, 2026, Board of Directors member Samuel R. Chapin reported the acquisition of 12,000 shares of O-I Glass (NYSE:OI) through an open-market purchase, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($8.51); post-transaction value based on May 15, 2026 market close ($8.35).* 1-year performance is calculated using May 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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