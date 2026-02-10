Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
10.02.2026 19:05:00
Is Oklo a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Oklo (NYSE: OKLO) is an intriguing stock.It sits at the crossroads of several big trends in nuclear power and tech, namely small modular reactors (SMRs) and their potential to solve the power problems created by artificial intelligence (AI).It's also working on liquid-metal reactors, which use molten lead or sodium as a coolant. Note, Oklo's specifically are sodium-based. That sounds counterintuitive but in some ways it's actually safer than water because they can handle higher temperatures at lower pressure than conventional water-cooled reactors. Though, they aren't with their problems. Liquid sodium is much more corrosive than water, for instance. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
