Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.08.2026 02:05:00
Is Oklo a Millionaire Maker, or Is the Hype Overdone?
Oklo (NYSE: OKLO) is finally having the moment investors have been waiting for.On Friday, Aug. 7, Oklo reported its first-ever quarterly revenue. Although it also reported a wider-than-expected net loss of about $48.5 million, Oklo managed to rake in $1.21 million in revenue, up from none a year earlier. Operating expenses soared to about $74 million, but the balance sheet had $3 billion in total liquidity. Furthermore, Oklo's Groves Reactor, a test reactor, achieved first criticality, meaning it sustained a controlled nuclear chain reaction for the first time. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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