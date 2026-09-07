Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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07.09.2026 14:54:00
Is Oklo at $41 a Bargain or a Trap? Here's the Answer.
As of Sept. 4, Oklo's (NYSE: OKLO) stock price has dropped 42% in 2026. Oklo trades at $41.27 as of this writing and inches closer to its 52-week low of $36.61, and some investors may be wondering whether this is an opportune time to buy Oklo stock.Based on what analysts are forecasting over the next 12 months, here's the answer.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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