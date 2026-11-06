Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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06.11.2026 17:45:00
Is Oklo Stock a Buy in November?
If you've been on the fence about Oklo (NYSE: OKLO) this year, enjoy the view. Oklo, the small nuclear reactor developer, has plenty of ambition, and I certainly understand the temptation to buy shares before its Aurora design becomes a commercial operation.
But before investing in this nuclear stock, I think a clearer picture of when its power plants will start generating electricity, as well as the cost of building them, is needed. Here's why I think most investors can afford to wait.
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