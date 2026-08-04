Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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04.08.2026 19:02:45
Is Oklo Stock a No-Brainer Buy at Less Than $50?
Oklo (NYSE: OKLO) isn't in the tech sector, but its performance hasn't been too different from that of many artificial intelligence (AI) stocks. While it's an energy company, its growth story centers heavily on its small, modular reactors that can be placed near data centers, providing them with clean energy. As tech companies invest in data centers, the excitement spills over into Oklo and other energy stocks.This year, amid rising apprehension about AI stocks and excessive capital expenditures, Oklo's stock has seen a significant sell-off. Part of it may be valuation, while another factor may just be a lack of confidence in what the long term may hold for the energy stock. But with energy needs still likely to remain high due to AI, and the stock trading below $50, is now a good time to buy Oklo?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
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