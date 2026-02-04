Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

04.02.2026 17:30:00

Is Oklo Stock the Next Great Passive-Income Powerhouse for 2026?

Viewing Oklo (NYSE: OKLO) as a passive-income powerhouse before it has generated a profit is a bit optimistic, but investors who can zoom out may see the opportunity. It's not a suitable pick for investors who want high-yield dividend stocks right now.However, Oklo can mirror the path of other superstar growth stocks, such as Meta Platforms (NASDAQ: META), which started as an unprofitable company, scaled its business, and now pays dividends.Meta Platforms has only a 0.29% yield, but that yield, as a reflection of cost basis, is much higher for the people who bought shares 10 years ago. That's the type of opportunity Oklo could provide if it grows rapidly and becomes profitable in the future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oklo

Analysen zu Oklo

Aktien in diesem Artikel

Oklo 62,14 -8,93% Oklo

