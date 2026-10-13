Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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13.10.2026 17:30:00
Is Oklo Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
Imagine a tiny power plant, about the size of a house, that can run nonstop for years and make lots of electricity without any smoke or pollution. If you can picture that, then you can see what Oklo (NYSE: OKLO) is trying to build: essentially, a mini nuclear reactor that can take nuclear waste or special fuel and turn it into clean power.
It doesn't have the regulatory approval to build these reactors commercially, but if it gets it, sales could increase significantly. Would it be enough to turn Oklo investors into new millionaires? Let's take a look at the opportunity.
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06.08.26
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11.05.26
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Analysen zu Oklo
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