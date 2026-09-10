Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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11.09.2026 01:05:00

Is Oklo the Next Great AI Power Story? Here's the Bull Case.

Artificial intelligence (AI) stocks have lately felt as up and down as waves in a wave pool. If you've been to a water park, you know what I'm talking about: One minute the siren is going off, a big wave comes, and everyone enthusiastically shrieks, whoops, or yelps with nervous laughter. The wave crashes, and there's a calm before the next one comes.

Oklo (NYSE: OKLO), a developer of small nuclear reactors and a future power supplier for AI data centers, is one of these wavelike stocks. Sept. 8's quick rally exemplified it: The nuclear energy stock jumped about 5%, without any announcement or fresh news from the company. It was riding a wave of optimism, it seemed, which also lifted its competitor NuScale Power (NYSE: SMR) over 15%.

That's been roughly the story of Oklo since it came on the market in May 2024: big rallies, followed by steep drops. The stock is trailing the market in 2026, down about 39% on the year, and far below its 52-week high of about $194. Meanwhile, analysts' average price target of $80 suggests another crest is coming.

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