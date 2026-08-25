Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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25.08.2026 14:45:00

Is Oklo the Next Great AI Story -- Or Just Nuclear Hype?

Oklo (NYSE: OKLO) has already become an artificial intelligence story. And like all stories, Oklo's is mixed with factual and fictional elements -- the measurable with the speculative -- which can make it challenging to distinguish the genuine opportunity from pure nuclear hoopla. Buzz around the nuclear stock has started to die -- it's fallen 44% in 2026 -- which makes now a good moment to revisit its story and ask: What exactly are investors buying, and is it worth buying today?Image source: The Motley Fool.Oklo debuted on the market in 2024. But its history stretches back farther than that. Indeed, we could even go as far back as CEO Jacob DeWitte's graduate work at MIT, where he studied reactor protection systems for sodium-cooled fast reactors, the same broad class of nuclear tech that would eventually underpin Oklo's Aurora powerhouse. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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