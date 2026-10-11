Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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11.10.2026 13:31:00

Is Oklo the Next Trillion-Dollar Stock?

There are only a handful of companies in the world worth more than $1 trillion, and Oklo (NYSE: OKLO) is nowhere near joining them. And yet if Oklo's ambitious plans for small nuclear reactors work out, it could become one of the most -- if not the most -- important energy companies in the U.S.

If it's successful, could Oklo possibly become a trillion-dollar company?

I won't mince words: I doubt Oklo will ever have 12 zeros after its name. That doesn't make it a bad stock; it just means there will be a limit to its growth. That limit, I think, will be determined by how profitably Oklo can sell power.

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