Is Oklo the Next Trillion-Dollar Stock?

There are only a handful of companies in the world worth more than $1 trillion, and Oklo (NYSE: OKLO) is nowhere near joining them. And yet if Oklo's ambitious plans for small nuclear reactors work out, it could become one of the most -- if not the most -- important energy companies in the U.S.

If it's successful, could Oklo possibly become a trillion-dollar company?

I won't mince words: I doubt Oklo will ever have 12 zeros after its name. That doesn't make it a bad stock; it just means there will be a limit to its growth. That limit, I think, will be determined by how profitably Oklo can sell power.

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