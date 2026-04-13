Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.04.2026 19:20:00
Is OpenAI outgrowing Microsoft? A new Amazon alliance raises the stakes.
A reported leaked memo from OpenAI’s revenue chief signals a deepening rift with Microsoft, as the ChatGPT creator deepens its relationship with Amazon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Amazon
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10.04.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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10.04.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.04.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
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10.04.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
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09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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09.04.26
|AWS treibt Amazon an: KI-Umsatz knackt 15 Milliarden US-Dollar - Analysten sehen weiteres Potenzial (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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