Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
07.01.2026 03:30:00
Is Opendoor Technologies Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) is poised for a new era. If the business changes proposed by the company's new CEO are successful, it could be a very profitable venture. If the new direction fails, Opendoor will likely struggle to remain a going concern. The binary outcome here is fraught with risk.Opendoor went public through a merger with a special purpose acquisition corporation (SPAC) in 2020. The company basically flips homes, something that has largely been the purview of small, local investors. The idea is to purchase homes at a low price, renovate them, and sell them at a higher price.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Opendoor Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.09.25
|Verluste nach starker Rally bei Opendoor-Aktie: Expansionspläne im Blick (finanzen.at)
|
12.09.25
|Nachrichtenflut sorgt für Kurssprung: So bewegte sich die Opendoor-Aktie am Freitag (finanzen.at)
|
06.08.25
|Opendoor Technologies-Aktie bricht um ein Fünftel ein: Opendoor steigert Umsatz, Verlust höher als erwartet (finanzen.at)
|
05.08.25
|Ausblick: Opendoor Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Opendoor-Aktie schwächelt vor Quartalsbericht: Ist das NASDAQ-Listing von Opendoor Technologies gesichert? (finanzen.at)
Analysen zu Opendoor Technologies Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Opendoor Technologies Inc
|5,32
|-10,37%