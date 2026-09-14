Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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15.09.2026 01:44:04

Is Oracle a No-Brainer Buy After the Spectacular Investor Update?

Business is booming for Oracle (NYSE: ORCL) as customers are placing billions in new orders.

*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 10, 2026. The video was published on Sept. 12, 2026.

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14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
11.09.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 124,18 -4,34% Oracle Corp.

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