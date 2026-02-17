Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

17.02.2026 22:35:00

Is Oracle a Once-in-a-Decade Buying Opportunity Right Now?

Oracle (NYSE: ORCL) nearly became a $1 trillion company last fall after announcing a massive new contract with OpenAI to use its Oracle Cloud Infrastructure service. But investors have pulled back on their excitement for the stock since then, cutting the stock price in half from its all-time high reached in late September.That sell-off accelerated this year amid the shift away from any company remotely related to software, as fears that artificial intelligence (AI) will render many enterprise software packages obsolete have led to a rerating of their earnings. However, the future of Oracle rests solidly on its cloud computing business, and management is investing heavily to meet the opportunity.Does this pullback present an incredible buying opportunity? Or should you look at other AI stocks, instead?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
