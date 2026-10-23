Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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23.10.2026 16:05:00

Is Owning 3,968 Shares of Starbucks Worth It for $10,000 in Yearly Dividend Income?

Based on nothing more than the most basic of numbers, Starbucks (NASDAQ: SBUX) is a decent dividend stock. Shares of the chain of coffee shops boast a forward-looking dividend yield of 2.6%, and better still, its quarterly dividend's not only been reliably paid for years, but been raised every year for the past 16 years. And by more than a little. You could certainly do worse.

But could you do better? The $395,000 stake (3,968 shares) you'd need to own in Starbucks just to generate $10,000 in annual dividend income is a lot of money to tie up that could be put to work in ways that make more sense for you, perhaps like the purchase of super-safe 10-year Treasuries, which are currently yielding around 5.1%.

Here's some food for thought.

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