PAGAYA TECHNOLOGIES Aktie

PAGAYA TECHNOLOGIES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK19 / ISIN: IL0011858912

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.06.2026 04:09:01

Is Pagaya Technologies a Buy After Its CEO Bought 16,230 Shares?

Chief Executive Officer Gal Krubiner reported the purchase of 16,230 shares of Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) in an open-market transaction on June 24, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.43)Pagaya Technologies Ltd. is a technology-driven financial infrastructure provider specializing in AI-powered asset origination solutions. With a scalable platform and a presence across Israel, the United States, and the Cayman Islands, the company leverages advanced analytics to help partners expand lending capabilities and manage risk. Its focus on proprietary technology and deep integration with financial partners positions Pagaya as a differentiated player in the software infrastructure segment for financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs 16,63 4,79% PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen schließen höher -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen