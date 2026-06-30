PAGAYA TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DK19 / ISIN: IL0011858912
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30.06.2026 04:09:01
Is Pagaya Technologies a Buy After Its CEO Bought 16,230 Shares?
Chief Executive Officer Gal Krubiner reported the purchase of 16,230 shares of Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ:PGY) in an open-market transaction on June 24, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.43)Pagaya Technologies Ltd. is a technology-driven financial infrastructure provider specializing in AI-powered asset origination solutions. With a scalable platform and a presence across Israel, the United States, and the Cayman Islands, the company leverages advanced analytics to help partners expand lending capabilities and manage risk. Its focus on proprietary technology and deep integration with financial partners positions Pagaya as a differentiated player in the software infrastructure segment for financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
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