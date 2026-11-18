Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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18.11.2026 15:22:02
Is Palantir Overvalued, or Is It Still a Buy at This Price?
Palantir (NASDAQ:PLTR) has attracted considerable attention among businesses and investors alike in recent years. Its data analytics tools have driven eye-popping productivity gains for its clients. As such, interest in its products has soared, and annual revenue growth is approaching triple-digit percentages.
Unfortunately, this has also drawn attention to its valuation, as rapid revenue growth typically means a stock will trade at a considerable premium. Despite its impressive revenue growth, I believe Palantir stock is overvalued. Here's why.
Image source: The Motley Fool.
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