Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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20.08.2026 23:30:00
Is Palantir Still a Buy After Its 33% Rally Over the Past Month?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) rebounded nicely after posting strong earnings. Its 33% gain over the past month puts it just into the green compared to a year ago. Although the artificial intelligence (AI) company is growing at a tremendous rate, valuations remain a core question in the bullish thesis.Here's what investors should consider before entering the growth stock at current levels.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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17.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.08.26
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11.08.26
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10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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07.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.