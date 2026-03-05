Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
05.03.2026 14:12:00
Is Palantir Stock a Best Buy in March?
Palantir (NASDAQ: PLTR) stock has been one of the top performers since the AI scramble kicked off in 2023. It's up more than 2,000% since then, but it was much higher before its recent sell-off.Now the stock is down around 35% from its all-time high, and it has investors asking if now is the perfect opportunity to get in on a stock they may have missed or add more to an already successful pick. Let's take a look at Palantir and why it's down, then see if it's a buy in March.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
