Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
16.01.2026 10:13:00
Is Palantir Stock a Buy in 2026?
With shares trading up by almost 172% over the last 12 months, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) was one of 2025's biggest winners in the generative artificial intelligence (AI) software space. While the company's unique brand of technology-led patriotism has attracted its fair share of criticism and controversy, it has also earned Palantir a cult following, which has likely contributed to its explosive near-term growth. Let's dig deeper to find out if the rally can continue in 2026 and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|147,50
|-3,25%