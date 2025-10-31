Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
31.10.2025 09:25:00
Is Palantir Stock a Buy Now?
There are juggernauts on the stock market, and then there's Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). The AI-based deep data analytics company has jumped a remarkable 2,970% since the start of 2023, blowing out nearly every mega-cap stock on the market, including Nvidia. During that period, Palantir has gone from an unprofitable company with modest growth to a highly profitable, differentiated software engine that is now growing revenue by nearly 50% year over year.What's changed has been the emergence of artificial intelligence (AI) and the launch of Palantir's artificial intelligence platform (AIP), as well as a push under the Trump administration for government agencies to embrace Palantir's platform, and greater adoption among U.S. corporations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
