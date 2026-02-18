Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
18.02.2026 11:10:00
Is Palantir Stock a Buy Now?
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has delivered a major win for investors who scooped up the stock in the early days of the artificial intelligence (AI) boom and held on. The tech giant's shares have climbed 1,200% over the past three years. This is as the company wowed investors with earnings growth quarter after quarter and encouraging comments about ongoing demand. One problem that Palantir has faced, though, is a soaring valuation. That has kept some investors away -- and has even prompted some shareholders to sell as they worried demand for Palantir stock would slump.This has weighed on Palantir's performance in recent times, with the stock sliding about 25% since the start of the year. One positive element is the fact that this decline has also brought valuation down. Is Palantir stock a buy now? Let's find out. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Zum Start Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
18.02.26
|Palantir CEO Alex Karp has his head in the clouds (Financial Times)
|
15.02.26
|Palantir-Aktie im Fokus: CEO Alex Karp verteidigt ICE-Kooperation und Regierungsaufträge (finanzen.at)
|
12.02.26
|Palantir-Aktie fällt dennoch deutlich: Vormachtstellung im Verteidigungssektor ausgebaut (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|113,74
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.