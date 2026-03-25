Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.03.2026 20:30:00
Is Palantir Stock a Long-Term Buy?
One of the most divisive stocks in the market today is undoubtedly Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). The company has seen tremendous revenue growth, but with that has come a valuation that has been pushed into the stratosphere. Let's take a closer look at this artificial intelligence (AI) leader to see if the stock is a long-term buy.Palantir started out as the brainchild of former PayPal co-founder Peter Thiel, who believed he could deploy technology similar to that used by PayPal for fraud detection and apply it to help fight terrorism after 9/11. The company's first successful platform was Gotham, which was able to gather data from a wide range of sources and identify patterns and potential threats.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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