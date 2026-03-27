Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
27.03.2026 13:51:00
Is Palantir Stock Going to $200? Here's What the Data Says
The artificial intelligence decision-making company Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the best stocks to own in one of the market's best sectors in recent years. The stock is up over 62% in the past year and nearly 600% over the past five. Since going public in 2020, the stock has returned nearly 1,590%.Leveraging artificial intelligence (AI), Palantir enables organizations and companies to gather, segment, build, and analyze datasets like never before. Many government departments use the technology to gather data from multiple unrelated sources and gain insights that lead to actual decisions, as well as information about the implications of those decisions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
24.03.26
|Palantir-Aktie sinkt: Britische Politik will sofortigen Stopp von FCA-Deal (finanzen.at)
|
24.03.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
24.03.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
23.03.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
23.03.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
23.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,58
|-4,79%
|Palantir
|123,68
|-3,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.