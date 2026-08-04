Parker Hannifin Aktie
WKN: 855950 / ISIN: US7010941042
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04.08.2026 23:30:00
Is Parker-Hannifin a Buy Before It Reports Earnings Aug. 6?
Parker-Hannifin (NYSE: PH) focuses on motion control, hydraulics, pneumatics, filtration, and aerospace systems, so it is somewhat unique, with no single conglomerate overlapping with 100% of its product portfolio.The industrial company reports earnings on Aug. 6 and analysts, on average, are expecting earnings per share (EPS) of $8.27 and revenue of $5.57 billion. The stock has consistently beaten analysts' estimates, though. Considering the company's track record, it may make sense to buy the stock before Aug. 6.Here are three reasons why it might be a good buy-and-hold industrial stock, regardless of what happens with the company's fourth-quarter earnings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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