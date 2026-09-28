eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
28.09.2026 12:30:00
Is PayPal a Deep Value Play Right Now?
PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) has fallen far from its pandemic-era highs, with its stock trading at an unusually low price. With the business slowly stabilizing and generating plenty of cash, investors may be wondering whether the stock has become a legitimate bargain. That question starts with understanding why the market soured on PayPal in the first place.
The market has become much less willing to pay a premium for PayPal even though the company still has enormous scale across digital payments, Venmo, Braintree, and its huge merchant ecosystem.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc.
|94,67
|0,20%