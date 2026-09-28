Is PayPal a Deep Value Play Right Now?

PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) has fallen far from its pandemic-era highs, with its stock trading at an unusually low price. With the business slowly stabilizing and generating plenty of cash, investors may be wondering whether the stock has become a legitimate bargain. That question starts with understanding why the market soured on PayPal in the first place.

The market has become much less willing to pay a premium for PayPal even though the company still has enormous scale across digital payments, Venmo, Braintree, and its huge merchant ecosystem.

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