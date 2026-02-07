eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
07.02.2026 09:46:00
Is PayPal an Underrated Financial Stock Investment Play?
PayPal (NASDAQ: PYPL) has not given investors much of a reason to be optimistic. The market hasn't been happy with the drastic slowdown following surging growth during the pandemic, which is understandable. But shares continue to march lower.Investors weren't pleased with the latest financial results. And the board of directors has decided to fire CEO Alex Chriss and bring in HP boss Enrique Lores, who will start on March 1.This beaten-down fintech stock is trading 86% below its peak (as of Feb. 3). And the forward price-to-earnings ratio of 9.2 would pique the interest of value investors. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
