eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
|
04.02.2026 13:54:00
Is PayPal bound for a breakup? Why the company’s problems seem so hard to fix.
Shoppers have "more choice than ever before" when it comes to payments, and PayPal has been slow to adapt to a more competitive landscape.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eBay Inc.
Analysen zu eBay Inc.
Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|65 125,00
|-5,20%
|eBay Inc.
|72,88
|-0,49%
|PayPal Inc
|33,61
|-0,55%