eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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10.09.2026 17:20:00
Is PayPal Stock a Buy, Sell, or Hold at 80% Below Its Record High?
PayPal (NASDAQ: PYPL), one of the world's largest digital payment companies, was once a promising growth stock. It closed at an all-time high of $305.13 on July 23, 2021, marking a 651% gain from its opening price of $40.60 following its spin-off from eBay (NASDAQ: EBAY) on July 20, 2015. But today, it trades at about $52.
Should you buy, sell, or hold PayPal's stock after that 80% decline? Let's review its challenges, potential catalysts, and valuations to decide.
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|82 450,00
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|eBay Inc.
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|1,12%
|PayPal Inc
|45,85
|2,18%
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