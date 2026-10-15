Is PayPal Stock a Buy at Less Than 10 Times Next Year's Earnings Guidance?

It's not too tough to figure out why shares of payment middleman PayPal (NASDAQ: PYPL) have struggled since peaking in 2021. The company's dominance of the online payment space at the start of the COVID-19 pandemic positioned it perfectly for the surge in e-commerce the pandemic would spur.

In the meantime, alternatives like Stripe and Wise became more popular, as did Alphabet's Google Pay and Apple Pay. PayPal stock is now more than 80% below its 2021 high, and still within sight of February's multiyear low.

The sellers, however, have arguably overshot their target. While the company's best days are behind it, this ticker is undervalued for a handful of reasons.

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