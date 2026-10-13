Is PepsiCo's Dividend in Danger of Being Cut?

PepsiCo (NASDAQ:PEP) has been a top dividend stock to own for decades. It's been growing its payout and offering investors some great value. But the business hasn't been in great shape of late, and recently it cut its guidance.

Its yield is fairly high at around 4.7%, as the stock has fallen by more than 15% in the past 12 months. With the company facing some greater adversity these days, can investors still depend on its dividend for the long haul, or is it in danger of being cut?

Image source: Getty Images.

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