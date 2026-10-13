Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
|
13.10.2026 18:00:02
Is PepsiCo's Dividend in Danger of Being Cut?
PepsiCo (NASDAQ:PEP) has been a top dividend stock to own for decades. It's been growing its payout and offering investors some great value. But the business hasn't been in great shape of late, and recently it cut its guidance.
Its yield is fairly high at around 4.7%, as the stock has fallen by more than 15% in the past 12 months. With the company facing some greater adversity these days, can investors still depend on its dividend for the long haul, or is it in danger of being cut?
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Being Co Ltd
Analysen zu Being Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.