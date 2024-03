Is Pinduoduo Stock a Better Buy Than Alibaba?

In this video, I will go over Pinduoduo 's (NASDAQ: PDD) recent earnings report and what this means for Alibaba investors amid the controversies around a potential TikTok ban/divesture.*Stock prices used were from the trading day of March 19, 2024. The video was published on March 20, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel