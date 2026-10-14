Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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14.10.2026 05:34:20
Is Planet Labs an Undervalued Space Stock to Buy Right Now in October?
The shares are down over 50%, but that fact alone is not enough to warrant a purchase.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 9, 2026. The video was published on Oct. 11, 2026.
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Nachrichten zu Planet Labs
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22.09.26
|Planet Labs-Aktie sinkt: US-Konzern investiert in Deutschland (dpa-AFX)
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22.09.26
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20.05.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Planet Labs
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