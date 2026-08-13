Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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13.08.2026 18:15:00
Is Planet Labs The Cheapest Stock In The Space Economy?
Planet Labs (NYSE: PL), a developer of satellite constellations, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on Dec. 8, 2021. Its stock closed at $11.35 on the first day and eventually reached a record high of $51.40 on May 28, 2026.Today, its stock trades at about $25. Like many of its industry peers, Planet Lab had rallied ahead of SpaceX's (NASDAQ: SPCX) market debut in June, but pulled back after that massive IPO drew investors away from the smaller space stocks. A massive $1.5 billion at-the-market stock offering that same month exacerbated its decline. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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