Plug Power Aktie

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WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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09.11.2026 11:08:00

Is Plug Power Stock Dead Money, or Is a Comeback Coming?

For decades, investing in Plug Power (NASDAQ: PLUG) was a dead-money play. Since the hydrogen company went public in late 1999, it has accumulated a deficit of nearly $8.7 billion. Plug Power has never turned an annual profit and has significantly diluted shareholders as it invested heavily in building out green hydrogen infrastructure.

The company is taking steps to address its ongoing cash burn and turn things around. To do so, management is launching "Project Quantum Leap," an initiative to shift away from capital-intensive investments and toward operational efficiency.

Plug Power hopes to generate its first net profit in 2028. For investors considering the hydrogen stock, here's what Plug is doing to turn things around.

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