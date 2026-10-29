Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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29.10.2026 10:40:00
Is Plug Power Under $1.50 a Bargain or a Trap? Here's the Honest Answer.
Plug Power (NASDAQ: PLUG) has taken investors on a wild ride over the last year. While the company has seen periods of big valuation gains connected to some encouraging sales indicators and margin improvements, its share price has seen a huge pullback in recent months.
Plug Power is now down roughly 52% over the last year of trading, and it's priced near its 52-week low. Additionally, the stock is down roughly 67% from its one-year high and 97% from its peak over the last five years. With the stock trading below $1.50 per share as of this writing, is Plug Power a bargain or a trap?
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