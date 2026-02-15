Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|
15.02.2026 20:39:59
Is Power Integrations Stock a Buy or Sell After a Director Sold 11,363 Shares?
Balu Balakrishnan, a former CEO and member of the Board of Directors of Power Integrations (NASDAQ:POWI), reported the indirect sale of 11,363 shares in multiple open-market transactions on Feb. 9 and Feb. 10, 2026, for a total consideration of approximately $532,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($46.82).* 1-year price change calculated using Feb. 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
