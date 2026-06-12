Precigen Aktie
WKN DE: A2PZG1 / ISIN: US74017N1054
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12.06.2026 21:45:05
Is Precigen (PGEN) a Stock to Sell After Its CFO Let Go of 41,000 Shares?
Harry Thomasian Jr. Chief Financial Officer of Precigen (NASDAQ:PGEN), reported the sale of 41,884 shares of common stock on May 28, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($4.36); post-transaction value based on May 28, 2026, market close ($4.36).* 1-year price change calculated using June 12, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Precigen
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12.05.26
|Ausblick: Precigen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)